محافظ الأقصر يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوى فى الكرنك

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد السيد يوسف بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الشيخ محمد صالح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة والعميد على الجزار رئيس مدينة ارمنت، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، ومحمود المطعنى منسق العلاقات العامة بالمحافظة، وقيادات الأزهر والأوقاف وعدد من أهالى الأقصر.

شهدت الاحتفالية دروس دينية وعبر وعظات وتواشيح وأدعية لعدد من المبتهلين، وأكد المحافظ ضرورة استخلاص العبر والدروس المفيدة من سيرة النبى والصحابة والتحلى بأخلاق الرسول الكريم مع التأكيد على الود المتبادل بين أشقاء الوطن من مسلمين ومسيحيين، لافتا إلى أن مصر ستظل قوية ومتماسكة يجمعها الود والوئام بسواعد أبنائها.



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