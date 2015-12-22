أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة دمياط تبحث تطبيق قاعدة بيانات شاملة للمستشفيات

Google+ Print
صحة دمياط تبحث تطبيق قاعدة بيانات شاملة للمستشفيات صحة دمياط تبحث تطبيق قاعدة بيانات شاملة للمستشفيات
عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع لمديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر الحسينى وكيل وزارة الصحة بدمياط، بحضور قيادات من مديرية الصحة بالمحافظة، للتأكيد على تطبيق قاعدة بيانات شاملة لكل المستشفيات وبيان أسبوعى بالقوة البشرية والتأكيد على المرور اليومى لمديرى المستشفيات على جميع أقسام المستشفى وخدماتها والإبلاغ الفورى عن المعوقات أو المشاكل.

كما خلص الاجتماع إلى التنسيق ما بين المستشفيات فى حال وجود أى مشكلة خاصة بتوفير أماكن للمرضى والتأكيد على إجراءات مكافحة العدوى والنظم القياسية للتعامل مع الأمراض المعدية حال ورودها للمستشفيات، وغيرها من الموضوعات الخاصة بجودة الخدمة المقدمة للمرضى فى جميع المستشفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365