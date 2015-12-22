صحة دمياط تبحث تطبيق قاعدة بيانات شاملة للمستشفيات

عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد بدمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع لمديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر الحسينى وكيل وزارة الصحة بدمياط، بحضور قيادات من مديرية الصحة بالمحافظة، للتأكيد على تطبيق قاعدة بيانات شاملة لكل المستشفيات وبيان أسبوعى بالقوة البشرية والتأكيد على المرور اليومى لمديرى المستشفيات على جميع أقسام المستشفى وخدماتها والإبلاغ الفورى عن المعوقات أو المشاكل.

كما خلص الاجتماع إلى التنسيق ما بين المستشفيات فى حال وجود أى مشكلة خاصة بتوفير أماكن للمرضى والتأكيد على إجراءات مكافحة العدوى والنظم القياسية للتعامل مع الأمراض المعدية حال ورودها للمستشفيات، وغيرها من الموضوعات الخاصة بجودة الخدمة المقدمة للمرضى فى جميع المستشفيات.