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تأهيل طلاب "تطبيقية بنها" للعمل بمجال السينما والمسرح والتليفزيون

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تأهيل طلاب "تطبيقية بنها" للعمل بمجال السينما والمسرح والتليفزيون تأهيل طلاب "تطبيقية بنها" للعمل بمجال السينما والمسرح والتليفزيون
قال الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، إن الكلية أعدت برنامجا دراسيا لتدريب طلاب وتأهيل الطلاب بقسم التصميم الداخلى للعمل فى مجال السينما والمسرح والتليفزيون من خلال تدريبهم على مواد التصميم والديكور السينمائى والمسرحى والتليفزيونى.

وأضاف "سهيل"، أن التدريب يتم من خلال مشروعات حقيقية وديكورات فعلية ورسومات ونماذج وإمكانيات عالية التقييم لتأهيلهم للعمل الفعلى من خلال أساتذة متميزين ومتخصصين فى مجالات الفنون التطبيقية والسينمائية من بينهم الدكتور إسماعيل عواد والدكتور سعيد حسن والدكتورة علا هاشم.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع عدد من المؤسسات الإعلامية لفتح فرص عمل لخريجى تلك الأقسام للعمل فى مجالات الديكور المسرحى والسينمائى والتليفزيونى بعد انتهاء تأهيلهم فى الكلية، مؤكدا أن ذلك يأتى من منطلق ربط التعليم بسوق العمل الخارجى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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