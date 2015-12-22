جامعة الزقازيق توزع جوائز النشاط الاجتماعى

أكد الدكتور هانى وفا منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، توزيع جوائز المهرجان الاجتماعى لكليات جامعة الزقازيق فى منافسات الشطرنج، والعمل المجتمعى، والبحوث الاجتماعية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق وبحضور الدكتور أيمن الباسطى مستشار اللجنة الاجتماعية العليا، ومحمد كمال مدير عام رعاية الطلاب وأمين اتحاد طلاب الجامعة الطالب محمود محسب.

وأضاف طارق حلمى مسئول الأنشطة الطلابية بالجامعة، فى تصريحات صحفية، أن الطالب محمد غنايم من كلية الصيدلة فاز بالمركز الأول شطرنج، وفاز بالمركز الثانى الطالب مؤمن الجيزاوى من كلية الحقوق، وفاز بالمركز الثالث الطالب محمد حامد من كلية الطب بشرى.

والطالبات اللاتى فزن بالمركز الأول إيمان مجدى كلية الصيدلة، المركز الثانى كلية الآداب، المركز الثالث روضة السيد كلية الطب البيطرى، وفى العمل المجتمعى فاز بالمركز الأول كلية الهندسة، المركز الثانى كلية الزراعة، المركز الثانى مكرر كلية الصيدلة، وفى البحوث الاجتماعية فاز بالمركز الأول أحمد أحمد على كلية التربية، المركز الثانى إسراء أشرف تربية رياضية بنات، المركز الثالث هدير جمعة حقوق، والرابع أحمد فكرى صيدلة.