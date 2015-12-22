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الغربية تحتفل بالمولد النبوى بالمسجد الأحمدى فى طنطا

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الغربية تحتفل بالمولد النبوى بالمسجد الأحمدى فى طنطا الغربية تحتفل بالمولد النبوى بالمسجد الأحمدى فى طنطا
احتفلت محافظة الغربية بالمولد النبوى الشريف بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا بحضور اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية نائبا عن سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وجمع كبير من المصلين بالمسجد الأحمدى بدء الاحتفال بقراءة مباركة من آيات القرآن الكريم.

وألقى الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن فضل النبى محمد صلى الله عليه وسلم لا يقتصر فقط على الأمة الإسلامية وحدها بل فضله صلى الله عليه وسلم يشمل البشرية جميعا وهو رحمة للعالمين وهو الهادى إلى عبادة الله الواحد الأحد وبعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وينشر السلوكيات الحميدة بين الناس وبعث صلى الله عليه وسلم هدى ونور وبشرى للبشرية جميعا، واختتم الحفل بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، إحياء لهذه الذكرى المباركة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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