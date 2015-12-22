نواب سيناء يطالبون بالإفراج عن طفل العريش المحتجز أمنيًا

أعلن الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أنه تم عرض مشكلة الطفل أنس بدوى المحتجز أمنيًا منذ عام، خلال لقاء المجموعة البرلمانية بالفريق أسامة عسكر قائد المنطقة الشرقية العسكرية، بحضور عدد من الرموز القبلية فى سيناء.

وأشار رفاعى إلى أنه تم خلال هذا اللقاء طرح كل المشاكل التى يواجهها أبناء سيناء بكل شفافية ووضوح وبدون أى تحفظات.

وتابع فى تدوينة له على صفحته على "فيس بوك": هناك وعود بحل بعض هذه المشاكل ودراسة البعض الآخر، وسنتابع طرح هذه المشاكل على المختصين كل فيما يخصه، وطرحنا قضية الطفل أنس حسام بدوى وسنتابعها".

يذكر أن الطفل "أنس" أصبح حديث أهالى العريش ومواقع التواصل الاجتماعى لأنه لم يتم الإفراج عنه ضمن المفرج عنهم من أبناء سيناء المحتجزين أمنيا.

ويقول ذوو الطفل، إن عمره 12 عاما، وتم إلقاء القبض عليه فى منزله بالعريش قبل عام، وطالبت المجموعة البرلمانية التدخل للإفراج عنه.