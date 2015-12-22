خبر في الجول - سموحة يفسخ تعاقده مع أوكا بالتراضي

فسخ نادي سموحة تعاقده مع مدافعه أحمد سعيد "أوكا" بالتراضي وذلك بسبب شكوى الأخير من عدم مشاركته في المباريات.

ولم يشترك أوكا مع الفريق السكندري في أي مباراة خاضها سموحة في الموسم الجاري من الدوري المصري حتى الآن.

ذلك الأمر دفع لاعب منتخب مصر لإبداء انزعاجه من عدم المشاركة باستمرار في ظل اعتماد المدير الفني ميمي عبد الرازق على محمود عزت وأيمن أشرف.

وبعد جلسة جمعت اللاعب ومسؤولي الفريق السكندري توصل الطرفان لفسخ تعاقد أوكا بالتراضي كما علم FilGoal.com.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ميمي عبد الرازق يفكر في التراجع عن ضم إسلام جمال مدافع الزمالك على سبيل الإعارة ().