أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - سموحة يفسخ تعاقده مع أوكا بالتراضي

Google+ Print
خبر في الجول - سموحة يفسخ تعاقده مع أوكا بالتراضي خبر في الجول - سموحة يفسخ تعاقده مع أوكا بالتراضي

فسخ نادي سموحة تعاقده مع مدافعه أحمد سعيد "أوكا" بالتراضي وذلك بسبب شكوى الأخير من عدم مشاركته في المباريات.

ولم يشترك أوكا مع الفريق السكندري في أي مباراة خاضها سموحة في الموسم الجاري من الدوري المصري حتى الآن.

ذلك الأمر دفع لاعب منتخب لإبداء انزعاجه من عدم المشاركة باستمرار في ظل اعتماد المدير الفني ميمي عبد الرازق على محمود عزت وأيمن أشرف.

وبعد جلسة جمعت اللاعب ومسؤولي الفريق السكندري توصل الطرفان لفسخ تعاقد أوكا بالتراضي كما علم FilGoal.com.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ميمي عبد الرازق يفكر في التراجع عن ضم إسلام جمال مدافع الزمالك على سبيل الإعارة ().

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة