وزير الخارجية الكويتى: علاقاتنا مع العراق تجاوزت جميع العقبات الماضية

>أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن الكويت والعراق تجاوزا جميع العقبات والملفات العالقة خلال السنوات الماضية مشيدا بتطور العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية العراقى الدكتور إبراهيم الجعفرى عقب ختام أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين البلدين.

>وقال الشيخ صباح الخالد "ننطلق من ارضيه صلبة لتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين" مشيرا إلى أن أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين فى دوراتها الخمس الماضية أدت إلى إضافات إيجابية فى هذه العلاقات الثنائية.

وأوضح أن الجانبين اجريا اجتماعات موسعة عكست التقارب فى وجهات النظر فى مجمل القضايا المطروحة مشيرا إلى أن موضوع الإرهاب كان من ابرز القضايا التى نوقشت بين الوفدين.

>واكد رفض البلدين التام لكافة أشكال الإرهاب والجرائم الإرهابية التى تعرضت لها الدول الشقيقة والصديقة مشددين على ضرورة الوقوف كتفا إلى كتف فى وجه الإرهاب والجماعات الإرهابية لاسيما وان البلدين تعرضا لحوادث إرهابية.

وأشار إلى وجود اتفاق بين الجانبين لمحاربة ومواجهة الإرهاب والموافقة على كافة الوسائل والسبل المطروحة لمحاربة مثل هذه التجمعات والتنظيمات الإرهابية مؤكدا موقف الكويت الثابت فى دعم العراق دعما تاما والوقوف معه فى مواجهة الإرهاب وتجديد الدعوة للمجتمع العربى للوقوف فى صفه لمواجهة التحديات وحفظ سيادته وسلامته على كافة الأصعدة.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تشهد تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة من خلال الاجتماعات الموسعة فى كل المجالات المتاحة مشيدا بسعى البلدين إلى التقدم بالعلاقات وتوطيدها فى المستقبل عبر اتفاقيات وأوراق عمل سيتم اعتمادها.

وقال الشيخ صباح الخالد أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعها الخامس بحضور اكثر من 15 جهة بين البلدين حيث تم بحث العديد من المواضيع والأليات التى من شانها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأضاف أن الاجتماعات تناولت طرح الإنجازات التى اعتمدت العام الماضى على كافة الأصعدة ومختلف المجالات مثل افتتاح قنصليتين عامتين لدولة الكويت فى مدينتى البصرة واربيل أضافه إلى توطيد العلاقة التجارية الثانوية بين البلدين خلال الفترة الماضية وتسهيل حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

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