بالصور.. رئيس سوريا يشارك فى إحياء ذكرى المولد النبوى بجامع الأكرم بدمشق

شارك الرئيس السورى بشار الأسد، مساء اليوم الثلاثاء، فى إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف فى جامع الأكرم فى حى المزة الواقع فى غرب دمشق، وفق ما أعلن الإعلام الرسمى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فى خبر عاجل أن "الرئيس بشار الأسد يشارك فى الاحتفال الدينى الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى ذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى جامع الأكرم فى دمشق".

وبث التلفزيون السورى مشاهد مباشرة لوقائع إحياء الذكرى، وظهر فيها الأسد جالسا على الأرض داخل الجامع متوسطا وزير الأوقاف السورى محمد عبد الستار السيد ومفتى سوريا أحمد بدر الدين حسون.

وتأتى مشاركة الأسد شخصيا فى إحياء هذه المراسم بعد ثلاثة أيام على زيارته وعقيلته كنيسة سيدة دمشق الواقعة فى شرق العاصمة، للإطلاع على الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد.

>



>