إتصال هاتفى بين فابيوس ورئيس الوزراء الليبى الجديد

>أكد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس الثلاثاء دعم بلاده لفايز السراج الذى سيرأس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عند تشكيلها قبل منتصف يناير المقبل، على ما أعلنت الخارجية الفرنسية.

ستشكل هذه الحكومة فى طرابلس بموجب اتفاق هش أبرم فى ديسمبر برعاية الامم المتحدة.

فى اتصال هاتفى اكد فابيوس للسراج "أن فرنسا تقف إلى جانب الشعب الليبى لتجاوز التحديات التى تواجهها البلاد، بدءا من فرض الأمن فى العاصمة وإعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب"، بحسب بيان للخارجية الفرنسية.

كما أعلن الوزير لمحاوره عن إرسال شحنة مساعدات طبية عاجلة من الأدوية قريبا جدا إلى مستشفى بنغازى، كبرى مدن شرق ليبيا حيث ما زالت المعارك مستعرة بين الفصائل المسلحة.

ويعتبر المجتمع الدولى رسميا رجل الأعمال الليبى فايز السراج رئيس الوزراء العتيد بموجب اتفاق سلام وقعه أعضاء فى البرلمانين المتنازعين فى ليبيا وشخصيات سياسية فى الصخيرات المغربية فى 17 ديسمبر.

وينص الإتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين فى ليبيا ضمن حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسى، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهى بانتخابات تشريعية.

>