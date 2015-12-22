4 علاجات للنمش لا تعرفينها من قبل!

النمش هو عبارة عن بقع سطحية ذات لون بني، تظهر على البشرة نتيجة التعرّض لأشعة الشمس، أو نتيجة بعض العوامل الوراثية. وفي حين أنّه توجد الكثير من العلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من النمش، إلا أنّ هناك بعض العلاجات الغريبة، التي قد لا تكونين قد سمعتِ بها من قبل.



إليك "سيدتي" أغرب 4 علاجات منزلية طبيعية تخلصك من النمش:

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1.البابايا: تحتوي البابايا على غراء، وهو نوع من أنواع الإنزيمات التي تساعد في تخفيف النمش. كل ما عليك فعله هو وضع عصير البابايا الطازج على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة على أماكن النمش، مع التدليك بلطف. اتركيه لعشر دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد. كرّري هذا الأمر مرةً أسبوعيًّا على الأقل.

2.البصل الأحمر: يحتوي البصل على عناصر الكبريت التي تساعد على تقشير البشرة وإزالة النمش. استفيدي من فوائد البصل عن طريق تقطيع البصل إلى شرائح سميكة، مع فرك البشرة بها جيدًا. استخدمي شرائح البصل مرتين يوميًّا حتى يتلاشى النمش. كما يمكنك مزج عصير البصل مع ملعقة من الخل، ووضعها على بشرتك لربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر. كرري ذلك يوميًّا، وستحصلين على نتائج رائعة، فالبصل من مكوّنات الطبيعة عالية الفعالية.

3.زيت الخروع: هو علاج طبيعي للنمش، كما أنه يعطي البشرة نضارةً وإشراقًا. فاحرصي، عند ذهابك إلى النوم،على وضع زيت الخروع على أماكن الجلد المصابة بالنمش، وفي الصباح قومي بشطف الجلد بالماء الفاتر.

4.الفجل: هو من العناصر الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، لذا فهو رائع للتخلص من البقع والنمش بشكل طبيعي، كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة من جذور الفجل إلى كوب من الحليب الساخن وتركه يبرد، ثم وضع المزيج على بشرتك والأماكن المصابة بالنمش لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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