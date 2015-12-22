اختاري مكياج النجمة الأجمل لـ عام 2015

تعدّدت أساليب النجمات في تطبيق المكياج أثناء هذا العام، واختلفت الطرق من الناعم الطبيعي على طريقة نانسي عجرم، و اليسا، وديانا كرزون، إلى العربي القويّ مثل أحلام، بالإضافة إلى الصيحات الغريبة في تركيب الرموش وتكبير العين، على غرار: ميريام فارس، ونجوى كرم، ومايا دياب.

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وكان اللافت هو تصدر أحمر الشفاه الأحمر مكياج النجمات، إذ اعتمده كلّ من: نادين الراسي، ونوال الزغبي، وغادة عبد الرازق، وهيفا وهبي.

تابعي الصور، وصوّتي للنجمة التي تجدين أنها اختارت المكياج الأجمل لعام 2015.

&amp;lt;a href="http://polldaddy.com/poll/9241598/"&amp;gt;من هي النجمة صاحبة المكياج الأجمل لعام 2015؟&amp;lt;/a&amp;gt;

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