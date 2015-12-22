اختاري مكياج النجمة الأجمل لـ عام 2015
الثلاثاء 22-12-2015 16:03
تعدّدت أساليب النجمات في تطبيق المكياج أثناء هذا العام، واختلفت الطرق من الناعم الطبيعي على طريقة نانسي عجرم، و اليسا، وديانا كرزون، إلى العربي القويّ مثل أحلام، بالإضافة إلى الصيحات الغريبة في تركيب الرموش وتكبير العين، على غرار: ميريام فارس، ونجوى كرم، ومايا دياب.
قد يعجبك :
وكان اللافت هو تصدر أحمر الشفاه الأحمر مكياج النجمات، إذ اعتمده كلّ من: نادين الراسي، ونوال الزغبي، وغادة عبد الرازق، وهيفا وهبي.
تابعي الصور، وصوّتي للنجمة التي تجدين أنها اختارت المكياج الأجمل لعام 2015.
&amp;amp;lt;a href="http://polldaddy.com/poll/9241598/"&amp;amp;gt;من هي النجمة صاحبة المكياج الأجمل لعام 2015؟&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;
تابعي أيضاً:
"سيدتي نت" يكشف عن موضة الأي لاينر الغريبة لعام 2016
بالفيديو: مستحضر واحد لمكياج على طريقة النجمات