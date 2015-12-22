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غسل الوجه يسبب شيخوخة البشرة!

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الثلاثاء 22-12-2015 17:09

قد تشعرين بأن بشرتك بحاجة إلى تنظيف مستمر، ولكن غسل بشرتك في الصباح الباكر قد يسبب لك شيخوخة البشرة بدلاً من شبابها، ولعل السبب في ذلك يكمن في إفراز الجلد أثناء النوم بعض الزيوت والدهون اللازمة لإعادة تجديد البشرة وزيادة نضارتها، فإذا قمت باستخدام المنظف فور الاستيقاظ من النوم فأنت بذلك تقومين بحرمان بشرتك من الاستفادة بهذه الزيوت والدهون، واكتفي بغسل بشرتك باستخدام الغسول الخاص بك مرة واحدة قبل الخروج من المنزل، ثم قومي بوضع طبقة من كريم الحماية من الشمس، ومرة أخرى قبل النوم، ثم قومي بوضع طبقة من كريم الليل المغذي.

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سيدتي