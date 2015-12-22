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الأهلى يتخطى حرس الحدود بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الـ9 من الدوري المصري

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الأهلى يتخطى حرس الحدود بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الـ9 من الدوري المصري الأهلى يتخطى حرس الحدود بثلاثية نظيفة في ختام الجولة الـ9 من الدوري المصري

فاز النادي الأهلي، على مضيفه حرس الحدود، في ختام الجولة 9، من الدوري المصري، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ونجح الدولي الجابوني ماليك ايفونا مهاجم النادي الأهلي في تسجيل ثنائية مع الأحمر  ليكون المهاجم الثاني الذي يسجل للأحمر منذ انطلاق الموسم الجاري.

وسجل ايفونا الهدف الأول في مباراة الأهلي وحرس الحدود والتي تقام برسم الجولة الـ 9 من عمر الدوري الممتاز.

وافتتح ايفونا مشواره التهديفي مع الأهلي الموسم الجاري بهدف في الدقيقة 27،قبل أن يضيف ايفونا الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة، واختتم عمرو جمال أهداف الأحمر في شباك الحرس في الدقيقة 92.

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