إيران: روسيا ستبدأ بناء مفاعليين نوويين في بوشهر الأسبوع المقبل

أكد بهروز كمال وندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستبدأ ببناء مفاعلين نوويين “الأسبوع المقبل”.

وكانت موسكو وطهران اتفقتا في نوفمبر العام الماضي على بناء مفاعلين إضافيين في محطة بوشهر النووية التي بنتها روسيا بقدرة ألف ميجاواط، كما وقعت موسكو وطهران بروتوكول اتفاق لبناء أربعة مفاعلات أخرى “في موقع آخر في إيران” لم يحدده الإيرانيون بعد، حسبما أفادت روسيا اليوم.

ويمر 5 أشهر على توقيع اتفاق بين إيران والقوى العظمي ينص على الحد من البرنامج النووي الإيراني خاصة الجزء المتعلق بتخصيب اليورانيوم لفترة تمتد من 10 سنوات إلى 15 سنة، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية يناير المقبل.