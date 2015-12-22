طرق الوقاية من أمراض البروستاتا أهمها التبول وتقليل مدة الجماع

طرق الوقاية من البروستاتا.. ومشكلاتها

طرق الوقاية من البروستاتا..بعدم تأجيل البول

الإصابة بأمراض البروستاتا المختلفة أمر شائع لدى الكثير من الرجال، فهناك التهاب البروستاتا واحتقان البروستاتا، وأورام البروستاتا وغيرها من المشكلات التى قد تصيب الرجل فى مراحل عمرية مختلفة، ولذا لابد من تعزيز ثقافة الوقاية من البروستاتا من سن مبكرة، مع البحث عن طرق الوقاية من البروستاتا بشكل>فاعل ليصبح الرجل منذ الشباب والمراهقة على دراية تامة بكل ما قد يعرضه للإصابة بالبروستاتا.>الدكتور محمد عبده أخصائى أمراض الذكورة، أوضح خلال حديثه عن طرق الوقاية من البروستاتا، أن بعض العادات البسيطة التى قد يمارسها بعض الرجال قبل أو أثناء الجماع قد تصبح سببًا فى إصابتهم بالبروستاتا وأعراضها المرضية المختلفة، وأشار أخصائى الذكورة إلى أن أبرز طرق الوقاية من البروستاتا تبدأ بمعرفة الرجل لمثل هذه العادات الخاطئة، وطرق التخلص منها والتوقف عن ممارستها.>تابع أخصائى أمراض الذكورة حديثه عن طرق الوقاية من البروستاتا، من خلال الحفاظ على فترة الجماع غير طويلة وغير مبالغ فيها حتى وإن كان الرجل يستمتع بهذا الفعل، فالمبالغة فى الجماع وفتراته الطويلة، من الممكن أن تتسبب فى الإصابة بالبروستاتا، وأهم طرق الوقاية من البروستاتا يبدأ بتقنين مدة الجماع وتقصيرها بالقذف بشكل أسرع ومتوازن يضمن الرضا الجنسى والإشباع والوقاية فى الوقت ذاته.

كما أوضح أخصائى الذكورة أن بعض العادات الخاطئة قد تصبح سببًا فى الإصابة بالبروستاتا، فالامتناع عن التبول قبل الجماع وبعده، سبب فى الإصابة، إما الاعتياد على التخلص من البول قبل الجماع مباشرة وبعده مباشرة، أحد أهم طرق الوقاية من البروستاتا، لأنه يقى من التهاب غدة البروستاتا ذاتها، والتى قد تسبب أضرار عدة لصاحبها، والتركيز الدائم على عدم تأجيل التبول طريقة مهمة من طرق الوقاية من البروستاتا أيضًا بشكل عام.