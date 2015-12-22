الأردن: دول الـ17 حول سوريا أجمعت على أن داعش والنصرة إرهابيتان

قال ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني، أن هناك توافق جماعي في مجموعة الـ 17 حول سوريا، على أن تنظيمي “الدولة وجبهة النصرة إرهابيان”. و ستضع المجموعة لائحة بالمجموعات “الإرهابية” التي سيتم إقصاؤها من مباحثات السلام في سوريا.

وأوضح جودة، في مقابلة مع قناة “رؤيا” الأردنية المستقلة، ”هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين في نيويورك مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن داعش وجبهة النصرة ”إرهابيان”،حسبما أفاد موقع الخليج أونلاين.

وأضاف: أن “هناك تنظيمات عليها توافق حول تصنيفها، وهناك تنظيمات أخرى هناك تباين حول تصنيفها كإرهابية أو غير إرهابية”، متابعًا: “إذا كان إجماع فهو حول هذين الاثنين اللذين يهددان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم’’.

وأشار إلى أن ‘‘موقف الأردن مبدئي باستهداف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة’’.

وأوضح جودة أن ‘‘مساحة الأرض التي تحتلها داعش تحديدًا في سوريا والعراق هي أكبر من مساحة الأردن”، لكنه أشار رغم ذلك إلى أن “الجهد الدولي حقق إنجازات وتقدماً كبيراً في بعض المناطق، وأن قوات داعش تقهقرت في بعض المدن والقرى والحقول النفطية’’.

وأوضح الوزير، أن لائحة المجموعات الإرهابية “ليست اختراعًا أردنيًا ولا فرضًا للرأي الأردني”، إنما تعكس “تصنيفًا للدول الـ17 ومن ضمنها الأردن للتنظيمات الإرهابية”، مشيرًا إلى أن “هذا التصنيف يعكس الموقف الدولي”.