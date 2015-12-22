توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الأسد حظك اليوم:

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برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج السرطان حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الحمل على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يومك فى العمل يتصف بعدم الأمان والمواجهات، فأنت لا تملك حلولاً لكل المشكلات التى تواجهها اليوم، ولكن حافظ على هدوئك الداخلية لتتجنب تضخيم المشكلات، حيث أن الكوارث التى قد تبدو فظيعة تنتهى سريعًا كما بدأت.>تواجه مشاكل عاطفية شديدة هذه الأيام مع شريك حياتك، بسبب الغيرة الشديدة وغياب النقاش والرومانسية، حاول إيجاد حل يرضى كل الأطراف وحل كل المشاكل بينكم.>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا يعنى أنك يجب أن تحافظ على صحتك، فالوقاية خير من العلاج، ويجب أن تبتعد عن الأسباب التى تؤدى للمرض.>تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، كما أن المشكلات قد قاربت على التلاشى والاختفاء من حياتك، ولكن يجب أن تكون حازمًا وتحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعانى من انتكاسات دائمة.>للأسف ستستمر هذه الفترة الصعبة التى يعيشها أبناء هذا البرج وسيعانون من مشاكل كبيرة تحتاج على مزيد من الصبر والعمل للتخلص من هذه الأزمات دون خسائر كبرى فى العمل.>مازال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.>يتمتع مواليد برج الجوزاء بشخصية تحمل الكثير من المتناقضات وهم يعلمون ذلك جيدا، حاول أن تتلافى العيوب التى يشير لك الآخرون عليها حتى تكون شخصية مريحة وتتبتعد عنك أصابع الانتقاد الدائم.>تقابل كثيرا من العقبات مع الحبيب الأفضل أن تظل صامتا حتى تمر الموجه بسلام عليك أن تتحلى بالصبر لحل المشاكل التى تبكر ولا تعرف لها حل، تحمل لك الأبراج أخبار سعيدة مع بداية الأسبوع وسوف تشهد العلاقة تطورات كبيرة سيرتاح قلبك لها>مررت فى الفترة السابقة بفترة مرض صعبة حاول أن تستفيد من هذه الفترة أن تثقف نفسك صحيا، للحفاظ على صحتك فى الفترة القادمة، حاول أن تتبع تعليمات الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها هذا افضل.>تحمل لك الأبراج العديد من الأخبار السعيدة فى الفترة القادمة، حاول أن تتحلى بالصبر حتى تصل إلى تحقيق أحلام، هناك أخبار سعيدة فى الطريق لك ستسعد لها أنت ومن حولك.>طاقة من التفاؤل ستحتل هذا البرج، لذلك سيكون هذا اليوم أو هذا الشهر بشكل عام بداية لنهاية الأحزان وبدء مرحلة جديدة من التفاؤل والأمل.>حالة من الازدهار على الصعيد العاطفى فسيعيشون حياة عاطفية ورومانسية نموذجية هذه الأيام وسيتمتعون بحياتهم ويبدأون مرحلة جديدة.>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.>أن تتقدم بشكل كبير فى عملك وهذا بفضل مجهودك المبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، ولكن يجب أن تقلل من اندفاعك وتسرعك، لأن هذا الأمر سوف ينعكس بالسلب عليك، وتجنب المناقشات التى تسبب لك الإحباط والصراع حتى تصل لهدفك بسهولة ويسر.>استعمل ذكائك العاطفى لكسب قلب حبيبك، ولا تسمح لنفسك أن تفقد أعصابك بسرعة، لذا خذ وقتك فى التفكير جيداً قبل أن تختلق أى مشكلة مع شريكك.>تواجه مشكلة صحية والأمر يستلزم استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور حالتك الصحية، وحافظ على صحتك من البرد والأنفلونزا القاتلة.>يرى علماء الفلك أنك تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد تنفجر فى أى وقت، حاول ألا تعادى من حولك من أصدقاء أو زملاء فى العمل أو أقاربك وحافظ على السلام الداخلى وحاول أن تكون أكثر تفهمًا للآخرين.>تتعثر فى طريقك إلى النجاح وترى أن كل شىء بدأ فى التغير من حولك، لا تحزن فقد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن الآن، ولكن الأوضاع ستتحسن لا محالة.>تبدأ العواطف فى الاشتعال، ويتأجج الحب فى طريقك من جديد، لا تحزن على ما فاتك، وحاول أن تخوض المغامرة حتى النهاية، وحاول أن تعطى أكثر مما تأخذ فى البداية حتى يبادلك الطرف الآخر نفس المشاعر.>تتحسن صحتك وتبدأ فى تغيير نفسيتك والاعتماد على نظام صحى أفضل بكثير من الذى كنت تتبعه، استمر على هذا المنوال، واجعل الرشاقة عنوانك الدائم.>يرى علماء الفلك والأبراج أن أجمل ما يحدث لك فى هذه الفترة، هو انتعاش الحب فى برج المشترى والذى يتوافق تماماً مع شعورك بالميل لشخص معين فى محيط عملك.>تعد هذه الأيام هى أيام الحظ بالنسبة لأبناء هذا البرج، خاصة على المستوى العملى وسيتعرضون لمزيد من الأخبار الجيدة التى ستقلب الموازين إلى الأفضل.>سيقل معدلات الحب بالنسبة لهذا البرج وستنحدر نوعا ما العلاقات العاطفية بالنسبة لهم، لكن مع الوقت والصبر ستبدأ الأحوال فى الاعتدال نوعا ما.>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.>مواليد برج القوس يتمتعون بطبيعة هادئة مما يجعلهم الأكثر قربا من الأعمال الإدارية حاول أن تحافظ على هذه الميزة التى باتت غير موجودة بسبب ضغوط الحياة مما يعجل من ترقيك فى المناصب.>لن تصل لحل المشاكل طالما لم تواجهها مع الشريك حاول أن يكون هناك جلسة مصارحة للوصول إلى حلول للمشاكل التى تدور فى الأجواء هذه الأيام، لا تتراجع فى القرارات الحاسمة ودائما يكون الطرق الأمثل هو المواجهة، سوف تشهد الفترة القادمة هدوءا يشبه الذى يسبق بالعاصفة.>تشهد الفترة القادمة أجواء صحية فأنت تحاول على الدوام أن تحافظ على صحتك من وتتبع تعليمات الطبيب وهذا من الأمور الجيدة، ستشهد حياة افضل وسترى نتيجة استثمارك فى الجانب الصحى.>يشهد برج القوس هذا العام تطورات كبيرة فى كثير من المجالات على رأسها المجال العملى فسوف ترى حصاد تعبك يتحقق أمام عينك، لا تقلق من العقبات فدائما وراء العسر يسر والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا تترد فى السير فى طريقك فأنت على الخطى الصحيحة.>لا تأخذ خطوة كبيرة فى حياتك المهنية قبل أن تأخذ بعض الوقت لتنظر إلى الوراء وتفكر فى المكان الذى كنت فيه وما قمت به. راجع الأخطاء التى قمت بها حتى لا تكررها مرة أخرى لأنه كلما أصبحت أكبر كلما أصبح الخطأ أسوأ وأكثر تأثيرًا.>على الرغم من أن جدولك الزمنى مشحون للغاية اليوم فإنك تريد أن تجد الوقت للاستمتاع مع حبيبك بلحظات رومانسية تمنحك الطاقة وشحنة جيدة من الإيجابية والسعادة تعينك على الظروف المقبلة فى علاقة حبك.>تشعر بالصحة والعافية اليوم بسبب تركيزك على عادات الأكل الصحية فى الآونة الأخيرة، لكن لن يمكنك أن تحقق أهدافك فى ما يتعلق بزيادة الوزن دون حمية متوازنة وبرنامج جديد للياقة البدنية.>إنه يوم عظيم لإعادة اكتشاف جزء قديم من حياتك، ابحث فى صورك القديمة وأقراصك المدمجة وبطاقات المعايدة التى تحتفظ بها منذ سنوات ستشعر كم تتغير الأمور وقد تعيد التواصل مع صديق قديم أو تعثر على واحدة من الروايات المفضلة لديك.>احتفظ بورقة وقلم إلى جانبك فى كل وقت، وفكر بشأن مستقبلك فى عالم العمل لأن هذا سيأتى بنتائج لن تتوقعها. حافظ على أذنيك وعينيك مفتوحة فالحل الذى تبحث عنه قد يكون قريبًا وبسيطًا أكثر مما تتخيل.>حتى لو كنت ملتزمًا بهدف محدد جدًا فى مستقبل حياتك العاطفية وعلاقتك الحالية، قد يفضل أن تركز أكثر على اللحظة الراهنة. اسمح لنفسك بتخفيف قبضتك عن القواعد الصارمة التى وضعتها للعلاقة وتعامل ببعض العفوية لتكتشف أشياء كثيرة.>ابتعد عن الأطعمة الخفيفة التى ترفع الكوليسترول فى الدم، واعتمد أكثر على الفاكهة الطازجة لأن هذا هو يوم التركيز على الصحة الجيدة. تركيزك على التحول نحو نمط الحياة الصحية سيساعدك على تطوير عادات الأكل الإيجابية.>يجب أن تصبح أنانيًا بعض الشىء، تحتاج لوضع نفسك ومصلحتك أولاً قبل احتياجات الآخرين وأولوياتهم، فقد حان الوقت لاستعادة الاهتمام بنفسك على قائمة أولوياتك.>أنت الآن فى نقطة منخفضة نوعًا ما فى ما يتعلق بحياتك المهنية، ورغم محاولاتك لتصحيح الوضع ودفعه نحو الأمام إلا إنك لا تجنى سوى المتاعب. ربما عليك أن تتخلى عن المحاولات الآن وتحظى باستراحة محارب حتى تستعيد طاقتك وتركيزك وتستعيد مكانتك فى عملك فى القريب العاجل.>كن حذرًا فى التعامل مع المسائل الحساسة فى حياتك العاطفية، حاول أن تفوت التفاصيل غير المهمة وتجنب أن تخلق مشاجرة لا داعى لها اليوم. حاول أن تستعين بنصائح الأصدقاء ليعطوك وجهة نظر أخرى فى المواضيع الخلافية، ولا تفوت الفرصة لسماع بعض النصائح الحسنة عن علاقتك.>ستشعر بتحسن على الصعيد الصحى اليوم، وستكون حريصا على الخروج والتمتع ببعض الهواء النقى والاستمتاع بوجبة صحية تحبها وسيرتفع مستوى طاقتك وحماسك لأقصى درجة فحاول أن تحافظ على هذا الوضع.>الشخص الذى تراه صديقًا جيدًا لا يشترط أن يجعلك تشعر بأنك فى حالة جيدة، فى بعض الأحيان الأصدقاء الذين تحبهم لا يجعلونك تشعر بأنك بخير، وإذا كنت تؤنب نفسك لأنك تخشى أن تؤذى مشاعرهم أو تشعر بأنهم لا يجعلونك أفضل فيجب أن تهون عليك وتمنح نفسك ما تستحقه.>العمل بدأ فى التحسن، والمشروع الذى علمت عليه لفترة طويلة، بدأ فى إنتاج أول ثماره، استمر فى العمل الجيد ولا توفر أى مجهود لتتقدم أكثر فى مجالك.>تشعر بالغيرة على حبيبك، وترى أن المشاكل بينكما بدأت تزيد عن حدها، لا تتردد فى الحصول على استشارة عاطفية من شخص مقرب، واستعمل ذكاءك لتمهيد الأجواء بينكما من جديد.>تعانى من وعكة صحية بسبب البرد، وتشعر بالإرهاق بسبب الإفراط فى العمل، والسهر لوقت متأخر، لا تهمل فى صحتك، حتى لا تقابل مشاكل لا تحمد عقباها، واهتم بنظامك الغذائى من جديد.>يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب قادر على جلب السعادة لك، لا تتردد فى مصارحة الحبيب، وامحِ كل العقبات الموجود أمامكما، ولا تدفن رأسك فى الرمال حتى لا تشعر بالندم لبقية حياتك.