أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وكالة فلسطينية: برلمان اليونان العاشر فى أوروبا يصوت لصالح فلسطين

Google+ Print
وكالة فلسطينية: برلمان اليونان العاشر فى أوروبا يصوت لصالح فلسطين وكالة فلسطينية: برلمان اليونان العاشر فى أوروبا يصوت لصالح فلسطين
ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن البرلمان اليونانى أصبح البرلمان الأوربى العاشر الذى يعترف بدولة فلسطين بعد التصويت الذى أجرى اليوم على هذا القرار .

وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس، إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذى يدعو اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام فى المنطقة".

ويأتى التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية فى البرلمان.

وسبق برلمان اليونان عدة برلمانات أوروبية ، فمنذ عام تقريبا أى فى 17 ديسمبر من عام 2014 اعترف البرلمان الأوروبى بدولة فلسطين، وبنفس التاريخ صوت برلمان لكسمبورج بنفس القرار، فيما وافقت برلمانات "بلجيكا والبرتغال وفرنسا وإقليم والونى البلجيكى، وآيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة