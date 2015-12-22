وكالة فلسطينية: برلمان اليونان العاشر فى أوروبا يصوت لصالح فلسطين

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن البرلمان اليونانى أصبح البرلمان الأوربى العاشر الذى يعترف بدولة فلسطين بعد التصويت الذى أجرى اليوم على هذا القرار .

وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس، إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذى يدعو الحكومة اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام فى المنطقة".

ويأتى التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية فى البرلمان.

وسبق برلمان اليونان عدة برلمانات أوروبية ، فمنذ عام تقريبا أى فى 17 ديسمبر من عام 2014 اعترف البرلمان الأوروبى بدولة فلسطين، وبنفس التاريخ صوت برلمان لكسمبورج بنفس القرار، فيما وافقت برلمانات "بلجيكا والبرتغال وفرنسا وإقليم والونى البلجيكى، وآيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا".

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