خبر في الجول – مدرب سموحة يفكر في التراجع عن ضم إسلام جمال

يفكر ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة في التراجع عن ضم إسلام جمال مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكان الزمالك قد وافق في وقت سابق على إعارة إسلام جمال للفريق السكندري حتى نهاية الموسم الجاري مقابل نصف مليون جنيه ().

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل الفريق السكندري فإن ميمي عبد الرازق يرفض ضم اللاعب تخوفا من عدم توافق طباعاته مع باقي أعضاء الفريق.

كما أن مدرب سموحة يرى أن إسلام لن يشكل إضافة أخرى لفريقه نظرا لأنه قام بإشراك أيمن أشرف في مركز المدافع ونجح في ذلك الأمر.

في الوقت ذاته يود فرج عامر رئيس سموحة ضم لاعب الفريق الأبيض نظرا لأن ناديه يتبقى له مليون ونصف المليون جنيه مستحقات متأخرة لدى الزمالك من قيمة انتقال إبراهيم عبد الخالق.

وبسبب تلك المستحقات يرغب فرج عامر في ضم إسلام جمال لتقليل قيمة المستحقات الباقية لسموحة لدى الزمالك.

وشارك إسلام مع الزمالك في 3 مباريات بالدوري هذا الموسم بسبب غياب المدافعين الأساسيين علي جبر ومحمد كوفي للإصابة.