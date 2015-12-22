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اهتم بتناوله يوميًا.. مضغ اللبان لصحة الأسنان

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اهتم بتناوله يوميًا.. مضغ اللبان لصحة الأسنان اهتم بتناوله يوميًا.. مضغ اللبان لصحة الأسنان
صحة الأسنان أحد أهم الاهتمامات الصحية، التى يجب على الإنسان أن يشب عليها، فصحة الأسنان تقى الإنسان من الكثير من أمراض الأسنان المختلفة، كتسوس الأسنان، وضعف الأسنان وتكسر الأسنان وغيرها.

الحفاظ على صحة الأسنان


>الدكتور محمد فهمى أخصائى الفم والأسنان، أوضح خلال حديثه عن صحة الأسنان، ضرورة أن يهتم كل شخص منذ الطفولة بصحة الأسنان من خلال بعض العادات اليومية والتى من أهمها غسيل الأسنان، والمضمضة وأخيرًا مضغ اللبان.

اللبان للحفاظ على صحة الأسنان


>وتابع أخصائى الفم والأسنان حديثه عن طرق الحفاظ على صحة الأسنان، بأن مضغ اللبان مفيد لصحة الأسنان، ولكن لابد له من شروط أهمها عدم الإسراف فى مضغ اللبان لساعات طويلة دون توقف أو بقسوة، كذلك لابد أن تتناول اللبان غير محتوى على السكريات أو النكهات وذلك للحفاظ على صحة الأسنان، كاللبان الدكر أو السماره الشعبى، أو غير مختوى على السكر.

وأوضح أخصائى الفم والأسنان بعض فوائد اللبان للحفاظ على صحة الأسنان، والتى من أهمها أن مضغ اللبان يساعد على تنشيط إفراز الفم للعاب على الدوام، وهى بمثابة خدعة صحية للفم، فكثرة اللعاب المتجدد يخلص الفم من كل شوائبه وينظف الفم من الفطريات والبكتيريا ما يساعد على الحفاظ على صحة الأسنان والوقاية من أمراض الأسنان المعروفة، كتسوس الأسنان.

وتابع الدكتور محمد حديثه عن طرق الحفاظ على صحة الأسنان بمضغ اللبان، مشيرًا إلى أن مضغ اللبان بانتظام يعمل كمنظف يومى للأسنان، كالفرشاة والمعجون أيضًا، فكما يحرص الإنسان على غسيل وتفريش الأسنان بعد تناول الطعام على الأقل مرتين يوميًا، لابد من أن يحرص على مضغ اللبان بعد تناول الطعام للحفاط على صحة الأسنان، فمضغ اللبان يساعد على تعزيز قوة الفك، لأن المضغ عبارة عن طبيعية جيدة للفم والأسنان، لذا هى أفضل خيار للحفاظ على صحة الأسنان.

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