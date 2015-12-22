رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى: اعتراف اليونان بدولة فلسطين انتصار للحرية

>اعتبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى قرار البرلمان اليونانى بإجماع أعضائه الإعتراف بدولة فلسطين بمثابة انتصار لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، وأنه سيسهم فى حصار وعزلة الاحتلال الإسرائيلى وسياسته العنصرية.

وقال الزعنون فى تصريح له اليوم "الثلاثاء" إن القرار يأتى فى هذه الأيام التى يمارس فيها الشعب الفلسطينى حقه فى مقاومة الإحتلال الذى يرتكب المجازر والإعدامات الميدانية لأبناء الشعب ويمارس تضليل للرأى العام العالمي.

وأعرب الزعنون عن أمله فى أن يشكل ذلك القرار بداية حقيقية للضغط على إسرائيل لترضخ لقرارات الشرعية الدولية التى تكفل حقنا فى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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