إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلى فى قطاع غزة

>أصيب اربعة فلسطينيين بينهم 3 شبان برصاص الجيش الاسرائيلى مساء الثلاثاء خلال مواجهات إندلعت قرب المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية.

وأوضح المصدر الطبى أن "ثلاثة شبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال مواجهات إندلعت مساء اليوم شرق مخيم البريج".

وأوضح أن المصابين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى "شهداء الاقصى" فى دير البلح وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن الجنود الاسرائيليين أطلقوا الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات الشبان والصبية الذين تجمعوا فى ساعات المساء قرب الحدود وقاموا بالرشق بالحجارة تجاه سيارات جيب عسكرية اسرائيلية كانت قرب برج للمراقبة للجيش شرق المخيم.

من ناحية ثانية أصيبت امرأة فلسطينية برصاصة فى البطن أطلقها الجيش الاسرائيلى فى بلدة خزاعة شرق خان يونس فى جنوب قطاع غزة حسبما أعلن الطبيب اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة فى القطاع.

ونقلت المصابة إلى مستشفى "ناصر" بخان يونس لتلقى العلاج حيث وصفت حالتها ب "المتوسطة".

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