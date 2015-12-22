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السجن 5 سنوات لمن يرتدي ملابس «بابا نويل» في «بروناي»

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السجن 5 سنوات لمن يرتدي ملابس «بابا نويل» في «بروناي» السجن 5 سنوات لمن يرتدي ملابس «بابا نويل» في «بروناي»

22 ديسمبر 2015 | 7:33 مساءً

حاكم بروناي

ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن سلطان بروناي منع الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، وهدد من يحتفل به بالسجن لمدة خمس سنوات.
> وقالت حكومة بروناي إن كل مسلم يرسل بطاقة تهنئة أو يرتدي ملابس بابا نويل قد يعاقب بالسجن، وفي الوقت نفسه سيسمح لممثلي الأديان الأخرى الاحتفال بهذا العيد، ولكن فقط “في بيوتهم ومع عائلاتهم”.
> وجاء في بيان وزارة الشؤون الدينية: “الاحتفال العلني بعيد ميلاد المسيح قد يضر بإيمان المسلمين”. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أدلى الأئمة المحليون بتصريحات مماثلة، وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات (تزيين الشجرة وغناء أغاني عيد الميلاد) موجهة ضد الدين الإسلامي، ولذلك أولئك الذين يعلنون إسلامهم عليهم أن يتصرفوا كالمسلمين وأن يعتنقوا هذا الدين على محمل الجد”.
> وأضافت الصحيفة أن 65% من سكان بروناي مسلمون، مشيرة إلى أن العديد منهم كانوا غير راضيين عن حظر السلطات لهذا العيد، وبدأوا بنشر صور عيد الميلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على قرار السلطات.

عاجل 2015-12-22

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