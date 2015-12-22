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إحالة بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة ولجنة الحكام لنيابة شمال الجيزة

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إحالة بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة ولجنة الحكام لنيابة شمال الجيزة إحالة بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة ولجنة الحكام لنيابة شمال الجيزة
كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضد رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، الذى اتهمهم فيه بتلقى رشوة لتعطيل مسيرة الزمالك بالدورى لنيابة شمال الجيزة للتحقيق.

وكان محام من مكتب رئيس الزمالك حضر إلى دار القضاء العالى، وقدم البلاغ ضد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، واتهمهم فيه بتلقى رشوة من إحدى الجهات لعرقلة مسيرة نادى الزمالك بالدورى، وجاء البلاغ فى صفحتين بدون أى مستندات أو تسجيلات مرفقة به.

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