النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة سرقة المطرب إيهاب توفيق

تباشر نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة التحقيق مع طالبين لاتهاهما بسرقة المطرب إيهاب توفيق، اليوم الثلاثاء، أثناء سيره بسيارته بشارع جامعة الدول العربية، كما طالبت النيابة بسرعة التحريات الأولية حول الواقعة.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المطرب إيهاب توفيق كان يقود سيارته بشارع جامعة الدول العربية صباح اليوم، وهو يتحدث فى هاتفه المحمول، فانحرفت سيارته تجاه سيارة يستقلها طالبين، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم، وعلى أثر ذلك توجه المطرب إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر محضرا بسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه، مؤكدا قيام شخصين بمغافلته وسرقة المبلغ الخاص من سيارته، وقدم رقم لوحة السيارة الخاصة بهما.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث، وأحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة تمكنت من ضبط الطالبين وبمواجهتهما أنكرا معرفتهما أن الشخص الذى تشاجرا معه هو المطرب إيهاب توفيق، ونفيا استيلائهما على أى نقود منه.

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http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84/2504772#.VnmEpPl96M8