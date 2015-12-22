الحكومة تعلن عن خطوات مهمة لإرساء أعلى معايير الأمن بالمطارات

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع الشركة الرائدة عالميا في مجال استشارات الأمن والسلامة.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على إلتزام الحكومة المصرية بضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين والسياح ورجال الأعمال، وتأتي بعد اتخاذ سلسلة من الخطوات المهمة لتعزيز الأمن في جميع المرافق الحكومية.

ويلعب قطاع السياحة دورًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني المصري، حيث تتمتع مصر بإرث ثقافي فريد وتاريخ عريق فضلًا عن امتلاكها وجهات سياحية متميزة وشواطئ بحرية خلّابة، وتواصل الدولة المصرية تطوير وتحسين كافة المرافق السياحية في البلاد، وتلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في شتى الجوانب والمجالات الحكومية.

وفي هذا السياق، عقد وزير السياحة هشام زعزوع وبمشاركة وزير الطيران المدني محمد حسام كمال مؤتمراُ صحفيًا في القاهرة للإعلان عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة “كونترول ريسكس” العالمية المتخصصة بمجال استشارات الأمن والسلامة بهدف مراجعة وتقييم الوضع الأمني في المطارات المصرية.

وقال زعزوع: “يعتبر أمن المطارات وسلامة المسافرين المصريين والسياح ورجال الأعمال من أهم أولويات الحكومة المصرية؛ ومن هذا المنطلق، بادرنا باتخاذ إجراءات فورية بهدف إرساء معايير عالمية موثوقة لأمن المطارات في الدولة. وتلتزم الحكومة المصرية بالحصول على استشارات رفيعة المستوى وإجراء تغييرات فورية ومؤثرة لتعزيز أمن المطارات في البلاد، وهو ما تجلى من خلال تعاقدنا مع شركة ’كونترول ريسكس”.

وقال وزير الطيران المدني: “تطبق كافة المطارات المصرية معايير عالمية في مجال أمن المطارات وتتم مراجعة هذه الإجراءات الأمنية بشكل منتظم من قبل سلطة الطيران المدني المصري والمؤسسات العالمية وفرق تقييم مشتركة. ومع ذلك، فإننا نحرص دومًا على اتخاذ جميع الخطوات الإضافية اللازمة لرفع درجات الثقة في إجراءاتنا الأمنية. يواجه قطاع النقل الجوي حول العالم العديد من التحديات، وتعد قضية أمن المطارات اليوم من أهم هذه التحديات، آخذين بعين الاعتبار تصاعد وتيرة الإرهاب في كافة أرجاء العالم”.

وأضاف كمال: “أن العمل مع شركة عالمية لتقييم وتقديم المشورة بشأن ضمان اعلى معايير أمن المطارات تٌعد فرصة كبيرة بالنسبة لنا جميعًا. لطالما كنا من دعاة الاستعانة بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز معاييرنا العالية الحالية. أن قطاع الطيران الدولي يستمر في تطوير معايير السلامة، ونحن بدورنا نواكب هذا التطور المستمر”.

وستتركز مهام شركة “كونترول ريسكس” على أمن المطارات في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ لتشمل لاحقًا المطارات الأخرى في البلاد.

كما تشمل مهام الشركة مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات، وصولًا إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية. وسترفع الشركة تقريرها الشامل إلى اللجنة الأمنية في الحكومة المصرية بغية اقتراح توصيات مفصلة وتحديد آلية واضحة لتطبيقها، فضلًا عن وضع جدول زمني فوري يتضمن الإجراءات الواجب تطبيقها لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أرقى المعايير العالمية. كما تلتزم الشركة بتسهيل نقل المعرفة من خلال تدريب كوادر أمن المطارات على العمل وفق المعايير العالميّة.

وتلتزم الحكومة المصرية بعرض مستجدات التقدم المحرز بهذا الشأن على نحو منتظم وبشفافية تامة.

وستتعاون الشركة أيضًا مع وفود دولية من بلدان مختلفة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وروسيا، وخاصة الخبراء الذين يتعاونون عن كثب مع الحكومة المصرية لتقديم توصيات موضوعية حول أمن المطارات في البلاد.

وقال أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذي لشركة “كونترول ريسكس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تلتزم الحكومة المصرية بمراجعة وتقييم أمن المطارات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية العالمية حول العالم اليوم. وفي هذا الإطار، وقع الاختيار على شركتنا لمراجعة العمليات والإجراءات الأمنية المتبعة حاليًا في عدد من المطارات المصرية الرئيسية. وسنعمل على ضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أرقى المعايير العالمية من خلال التقييم الشامل، وبالاستناد إلى الجهود المكثّفة التي تم بذلها خلال الأشهر الماضية؛ وسنباشر العمل فورًا لتحقيق تلك الأهداف”.