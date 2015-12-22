"ثقافة أبو زنيمة" تنظم محاضرة للتوعية بالعنف ضد المرأة والطفل

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء اليوم، برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، محاضرة ثقافية توعــوية بعنـــوان "العنف ضد المرأة والطفل"، ألقاها الشيخ محمد مصطفى إمام وواعظ بإدارة الأوقاف بمدينة أبو زنيمة، وذلك بمدرسة أبو زنيمة الثانوية بمدينة أبو زنيمة، تحت إشراف فاطمة محمد مدير بيت ثقافة أبو زنيمة.

تحدث محمد مصطفى خلال المحاضرة عن ظاهرة العنف التى انتشرت بالمجتمع المصرى موضحا: أن من أخطر صور العنف هو العنف ضد المرأة والطفل، كما تطرق إلى الإجراءات التى تقوم بها الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل واختتم المحاضرة بتوضيح أهمية دور الشباب فى مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل من أجل بناء وطن متقدم.