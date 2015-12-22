الاتحاد الإيطالي يقسو على دجيكو أكثر من صلاح

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن العقوبة التي تلقاها إدين دجيكو مهاجم روما بعد طرده في مباراة جنوى يوم الأحد.

وأشهر حكم مباراة روما وجنوى بطاقة حمراء مباشرة في وجه دجيكو بسبب اعتراضه لفظيا على خطأ احتسب ضده.

وأفاد الاتحاد الإيطالي أن دجيكو تم إيقافه لمباراتين، وبالتالي سيغيب عن مباراتي روما ضد كييفو وميلان بعد عودة الكالتشيو عقب عطلة أعياد الكريسماس.

وكان محمد صلاح قد تعرض لموقف مشابه في مباراة روما وفيورنتينا عندما اعترض على قرار الحكم بإنذاره، لكن الاتحاد الإيطالي اكتفى بإيقافه لمباراة واحدة.

يذكر أن ميراليم بيانيتش ورادا نايجولان ثنائي روما تعرضا للإيقاف مباراة واحدة لتراكم البطاقات الصفراء.

أما فيليبي ميلو لاعب إنتر الذي تعرض للطرد في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه ضد لاتسيو بعد أن ضرب لوكا بيجليا لاعب الفريق المنافس في الكتف فقد أوقف لثلاث مباريات.