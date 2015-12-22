صاحب مصنع يحرر محضر ضد رئيسة مركز الخارجة لتعديها على مصنعه‎

تلقى اللواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام “أسامة.م”، 44 سنة صاحب مصنع بلاسيك بمدينة الخارجة، ضد كل من المهندسة “س”، رئيسة مركز ومدينة الخارجة، ومدير إدارة المنطقة الصناعية بمركز الخارجة؛ لقيامهما بهدم سور قطعة أرض رقم “13 أ”، وهدم سور قطعة رقم “15 أ “، والاستيلاء علي 2 متر بطول قطعة الارض بحجة ​أ​ن صاحب المصنع لم يقم بتنفيذ المشروع الخاص به.

ذكر محضر الواقعة أقوال صاحب المصنع، والتي تؤكد قيام المصنع بإنتاج منتجات بلاستيكية وطرحها بالأسواق، والاعلان عن المصنع ومنتجاته بجريدة الجمهورية، تحرر للواقعة المحضر رقم 3436 جنح مركز شرطة الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.