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إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل «طبيب الإسماعيلية»

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إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل «طبيب الإسماعيلية» إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل «طبيب الإسماعيلية»

طبيب الاسماعلية

قرر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعلية، إخلاء سبيل الضابط المتهم بتعذيب الدكتور عفيفي حسني، داخل إحدى الصيدليات في الإسماعيلية، ما أدى إلى وفاته، بضمان وظيفته، ورفض طعن النيابة بتجديد حبسه.

وكانت النيابة أسندت للضابط محمد إبراهيم معاون مباحث قسم الإسماعيلية أول، أربع تهم، من بينها ضرب أفضى إلى موت، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات .

واقعة تعذيب الضابط للمجني عليه أثارت ردود فعل غاضبة، بعد أن تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت النيابة العامة فيه، وقررت حبس الضباط قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله قبل قليل.

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