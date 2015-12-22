تونس تمدد حالة الطوارئ شهرين إضافيين لمحاربة الإرهاب

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الثلاثاء 22 ديسمبر، عن تمديد حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لشهرين إضافيين.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قرر تمديد حالة الطوارئ لشهرين إضافيين على كامل التراب التونسي وذلك إلى تاريخ الـ21 من فبراير 2016.

وأعلنت حالة الطوارئ في تونس يوم الـ23 من نوفمبر، إثر هجوم إرهابي نفذه انتحاري استهدف حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي وقد لقي 12 عنصرا منهم مصرعهم جراء التفجير.

وأعلن تنظيم “داعش”، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي في تونس العاصمة.

ونشر تنظيم الدولة “داعش” على صفحات التواصل الاجتماعي بيانا قال فيه إن انتحاريا يدعى أبو عبد الله التونسي تمكن من الولوج إلى حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وحين وصل إلى هدفه فجر حزاما ناسفا وقتل قرابة العشرين منهم، حسب البيان.