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انتهاء اجتماع نواب شمال سيناء والمشايخ مع الفريق أسامة عسكر في الإسماعيلية

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انتهاء اجتماع نواب شمال سيناء والمشايخ مع الفريق أسامة عسكر في الإسماعيلية انتهاء اجتماع نواب شمال سيناء والمشايخ مع الفريق أسامة عسكر في الإسماعيلية

الفريق أسامة عسكر – أرشيفية

انتهى أعضاء مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، من الاجتماع الموسع مع الفريق أسامة عسكر قائد المنطقة القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، لبحث ملف المحتجزين أمنيًا من أبناء سيناء.

ضم اللقاء جميع أعضاء مجلس الشعب حسام رفاعي ورحمي بكير، وجازى السعيد، وإبراهيم شعيرة، والشيخ سالم المراحيل وإبراهيم العرجاني مدير شركة سيناء ومحمد درغام.

وقال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب بالدائرة الثالثة بشمال سيناء: ‘‘إن اللقاء أسفر عن موافقة الفريق عسكر بحسن المعاملة للمسافرين على طريق بئر العبد وتقليص مدة الفحص الأمني، وخروج المحتجزين بعد إثبات عدم طورتهم في أعمال عنف على مراحل مع تقديم كشوفات بـ250 محجوزًا على دفعات’’.

وأضاف إلى أن الفريق عسكر وافق على دخول مواد البناء لمدينة الشيخ زويد تحت ضوابط معينة، والموافقة على إنشاء فرن بمنطقة الكوثر وتسهيل الإجراءات، الموافقة على إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية وعمل دوائر خاصة بهم.

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