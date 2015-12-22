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سرقة 3 آلاف جنيه من سيارة إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول بأسلوب المغافلة

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سرقة 3 آلاف جنيه من سيارة إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول بأسلوب المغافلة سرقة 3 آلاف جنيه من سيارة إيهاب توفيق بشارع جامعة الدول بأسلوب المغافلة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المطرب إيهاب توفيق، كان يقود سيارته بشارع جامعة الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء وهو يتحدث فى هاتفه المحمول، فانحرفت سيارته تجاه أخرى يستقلها طالبان، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم، فتوجه المطرب إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر محضر بسرقة 3 آلاف جنيه، عقب "مغافلته" من قِلَل شخصين، وسرقة المبلغ من سيارته، وقَدَّمَ رقم لوحة السيارة الخاصة بالطالبين.

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه بعد التحريات من قِبَل الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث، وأحمد الوليلى، رئيس مباحث العجوزة، ضُبِطَ الطالبان، وبمواجهتهما أنكرا معرفتهما بأن الشخص الذى تشاجرا معه هو المطرب إيهاب توفيق، ونفيا استيلائهما على أى نقود منه.

وأكد المصدر أن إيهاب توفيق، وَجَّهَ لهم الاتهام بالسرقة بعد نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، عقب معاتبته على انحراف سيارته تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365