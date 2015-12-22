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توقيع عقد بين جامعة المنيا والمحافظة لإنشاء مجمع سكنى بمنطقة شلبى

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توقيع عقد بين جامعة المنيا والمحافظة لإنشاء مجمع سكنى بمنطقة شلبى توقيع عقد بين جامعة المنيا والمحافظة لإنشاء مجمع سكنى بمنطقة شلبى
وقع الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم، عقداً لإعداد الدراسات والتصميمات والمقايسات، واستخراج التراخيص والإشراف الدوري علي تنفيذ مجمع سكني علي مساحة 10003.5متر مربع بمنطقة شلبي بمدينة المنيا.

وقال بيان للجامعة، إن الاتفاق جاء ذلك لقدرة الجامعة وخبرتها وكفاءتها المشهود بها وسرعة الإنجاز في إعداد المقايسات والإشراف علي الإنشاءات داخل المحافظة والإقليم.

وأكد الدكتور أبو المجد بأن الجامعات الإقليمية ومنها جامعة المنيا هدفها الرئيسي هو النهوض بالمجتمع والمساهمة بخبرتها الإستشارية والبحثية في جميع المجالات العملية والمساهمة في حل مشكلة الإسكان داخل المحافظة.

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مصر 365