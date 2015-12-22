بالصور.. انطلاق القافلة الطبية الشاملة بقرية الأبطال فى الإسماعيلية

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فعاليات القافلة الخدمية الطبية العلاجية الاجتماعية الثقافية التى نظمتها جامعة عين شمس، بمشاركة 55 من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويبدأ انطلاقها على مدى أربع أيام خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر الجارى بقرى شرق البحيرات بمركز ومدينة القنطرة شرق، وتغطى مواطنى وأهالى قريتى الأبطال والسلام وتوابعهم.

ورافق المحافظ كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء والدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء لجامعة سيناء واللواء عصام عبد الوهاب نائب مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الشمال والعميد أشرف البديوى قائد قوات التأمين والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمقدم هشام بدر نائب المستشار العسكرى للمحافظة .

وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا فى مجال أمراض السكر وضغط الدم وفحص قاع العين وطب الأطفال وهشاشة العظام والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية توعوية للمواطنين، بتلك المناطق فى مجالات الإرشاد الزراعى وسوء التغذية والخدمات الحرفية والعديد من الأنشطة التنموية الأخرى.

ويحاضر فى تلك الندوات نخبة من كبار أساتذة الجامعة والمتخصصين وذلك فى إطار حرص الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على التواصل مع جميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية لجميع الفئات فى جميع المناطق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة رئيس وأعضاء وفد جامعة عين شمس ورئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة سيناء، فى حضور الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

ثم قام المحافظ ورؤساء الجامعات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بعبور قناة السويس والتوجه لقرية الأبطال بالقنطرة شرق لافتتاح وانطلاق فعاليات القافلة والالتقاء بمواطنى وأهالى المنطقة.



>