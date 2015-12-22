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رئيس جامعة طنطا: التعاون بين نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية يرتقى بالمنظومة الصحية

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رئيس جامعة طنطا: التعاون بين نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية يرتقى بالمنظومة الصحية رئيس جامعة طنطا: التعاون بين نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية يرتقى بالمنظومة الصحية
أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا على أهمية التعاون والتفاعل بين جامعة طنطا ومستشفياتها الجامعية و نقابة الأطباء، بما يسهم فى دفع العمل بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة.

وأضاف عبد الحكيم أن الجامعة تسعى فى الفترة الحالية لعمل نهضة كبيرة فى القطاع الطبى بالجامعة، وفى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والتى توفرها من خلال المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء ، الذى جاء جامعة طنطا، بناء على دعوة من اتحاد الطلاب، وأشاد نقيب الأطباء خلال اللقاء بدور الجامعة المجتمعى فى خدمة أبناء محافظة الغربية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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