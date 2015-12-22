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بالصور.. وزير الصحة: أتمنى إقرار قانون التأمين الصحى بالجلسات الأولى لمجلس النواب

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بالصور.. وزير الصحة: أتمنى إقرار قانون التأمين الصحى بالجلسات الأولى لمجلس النواب بالصور.. وزير الصحة: أتمنى إقرار قانون التأمين الصحى بالجلسات الأولى لمجلس النواب
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن اجتماع اليوم الثلاثاء ناقش قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى ثانى جلسة لعرض القانون على مجلس الوزراء، وذلك وفق مجموعة عمل، لافتا إلى أن مهمته الأساسية كوزير للصحة هو العمل على إصدار القانون وصياغته، لأن المصريين أولى بقانون التأمين الصحى ويستحقونه، حيث دونه ودون تقدم خدمة عالية الجودة تختص بصحة الشعب لا يمكن أن نكون ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بهذا القانون، موضحا أن هناك نقاطا سأل عنها لتغطية مواد القانون، موضحا أن مجموعة العمل الوزارية المختصة بالقانون اجتمعت 6 مرات، ومتمنيا أن يكون القانون أول القوانين التى يقرها البرلمان.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- وزارة الصحة: تطبيق تخصص الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات أمانة المراكز منع تسرب 5 آلاف و354 خطأ دوائيا للمرضى.. ورئيس المراكز المتخصصة: الاستخدام الأمثل للأدوية وفر 5.7 مليون جنيه

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مصر 365

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