أخبار مصر للساعة 6.. التعاقد مع "كونترول ريسكس" لمراجعة الأمن بالمطارات

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها تغطية لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتأكيد الرئيس أنه جاء لقيادة مصر بإرادة الناس الحرة، مطالبا الحكومة بتخفيض الأسعار تخفيفا على المواطنين.

ومن الأخبار المهمة أيضا التى تابعها اليوم السابع إعلان هشام زعزوع، وزير السياحة، تعاقد الحكومة المصرية مع شركة استشارات الأمن والسلامة العالمية "كونترول ريسكس" التى ستقوم بمراجعة وتقييم الوضع الأمنى للمطارات، وأن الحكومة حريصة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان أمن المطارات، وقد جاء تعيينها بعد إجراء مراجعة شاملة لأفضل الشركات المتخصصة باستشارات الأمن والمخاطر فى العالم.

وفيما يلى موجز أخبار السادسة مساء:



>- بالفيديو والصور.. نص كلمة الرئيس فى احتفالية المولد النبوى.. السيسى: كرامة المواطن أهم أركان استقرار الدولة.. وحان الوقت لنبذ الخلافات.. وللمواطنين: أشعر بنبضكم.. وأسعى جاهداً للوفاء بمتطلباتكم

- بالصور.. الحكومة تعلن التعاقد رسميًا مع شركة "كونترول ريسكس" لمراجعة وتقييم الوضع الأمنى بالمطارات.. البداية بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتستغرق من 2 لـ3 أشهر.. وزير الطيران: التعاقد يعزز أمن المطارات



>- سفير بريطانيا بالقاهرة: تعاقد مصر مع Control Risks خطوة لعودة رحلاتنا

- رئيس الوزراء: عازمون على اتخاذ اللازم للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام

- أعضاء مجلس النواب تعقيباً على رسائل "السيسى": "الرئيس متواضع وله شعبية ومصر تحتاجه ولن نسمح له بالاستقالة.. ولن يكون هناك صدام مع الحكومة.. ولأصحاب دعوات التظاهر: "الزمن توقف بكم وكفاية كده"



>- خبراء الاتيكيت يدربون نواب البرلمان على ارتداء الملابس.."كرافت سادة ودبوس " للنائب " وفستان طويل غير شفاف" للنائبة.. عضوة بالبرلمان تصر على ارتداء العباية فى المجلس.. وأخر يستفسر عن حكم لبس"الجلابية"

- المتحدث السابق للطب الشرعى بـ"أحداث استاد الدفاع": التدافع سبب الوفاة

- دفاع الإخوان: المحكمة العسكرية عاقبت بديع والبلتاجى وحجازى بالسجن 10 سنوات

- بالصور والفيديو.. "حديد المصريين" تنتهى من تطوير قرية الشيخ على بنجع حمادى.. وأبو هشيمة يوزع عقود تمليك الوحدات وقروض ومواشى وملابس للأهالى.. ويعلن تطوير قرية بشمال سيناء.. ومحافظ قنا يشيد بالمبادرة

- الحكومة: نتطلع للتعاون مع البرلمان.. ونجرى الصياغة النهائية لبرنامجنا

- تعرف على شركة "كنترول ريسكيس" الفائزة بمراجعة إجراءات الأمن بالمطارات المصرية.. تأسست عام1975.. تضم فريق من الخبراء الرائدين ولديها 36 مكتب حول العالم.. تعمل على إدارة الأمن من المستوى المحلى للعالمى

- مفتى الجمهورية: على الغرب تفهم أن حب المسلمين للنبى من صميم الاعتقاد

- عماد جاد يتراجع عن استقالته من "المصريين الأحرار" بعد اجتماعه بـ"ساويرس"

- "مستقبل وطن" يدرس تعديلات ائتلاف دعم مصر على اللائحة .. ويرد خلال 24 ساعة



>- تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى "حديد الدخيلة" لـ 19 يناير

- السيسى يصدر قراراً بتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

- القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى غلق السفارة الإسرائيلية



>- القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تغيير اسم حارة اليهود لشهداء الثورة

- حصاد الجمال .. الديلى تليجراف تكشف عن قائمة أجمل 20 امرأة فى 2015.. هيدى حديد وكريستى تايجن منضمات من عالم الموضة.. بيونسيه ولوبيتا نيونجو ملكات الجمال الأسمر.. وكيت بلانشيت جمال ما بعد ال50

- محمد الننى على رادار آرسنال وجماهير النادى الإنجليزى ترحب بالفرعون.. نجم بازل السويسرى يتفوق على نجوم المدفعجية فى موسم 2015/2016.. والصفقة لن تتخطى 5 ملايين إسترلينى

- "ديلى ميل": أمراض اللثة ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 14%

- الزمالك يستبعد جنش من مباراة المحلة لوفاة والدته

- السيسى: "لو عايزينى أمشى هامشى".. الرئيس فى احتفال المولد النبوى: جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغمًا عنكم.. ويتساءل: لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة فى 25 يناير؟!.. ويشدد: السلطة لا تقتل أحدًا بل تواجه إرهابًا

- صلاح حسب الله "رئيس حزب الحرية": حذف وتعديل 10 مواد من لائحة "دعم مصر"



>- المركزى للمحاسبات: يحق لنواب البرلمان الحصول على البيانات والمعلومات من أى جهة رسمية

- عماد جاد يتراجع ويقرر التمسك باستقالته من حزب المصريين الأحرار

- استمرار عمليات البحث عن ضحايا فى حادث غرق عبارة بإندونيسيا

- هجوم على منزل عائلة فلسطينية فى الضفة والشرطة تشتبه بمتطرفين يهود

- مصرع 10 أشخاص فى تحطم طائرة هندية قرب مطار العاصمة نيودلهى

- بالفيديو.. أرسنال يصعق مانشستر سيتى بهدفين فى الشوط الأول

- بالفيديو.. لأول مرة فى تاريخ مجال الفضاء..إعادة وحدة الدفع لصاروخ “فالكون-9?

- بالفيديو.. هند صبرى: السينما المصرية تمر بحالة فوضى ويجب على الدولة حمايتها

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