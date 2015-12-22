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وزير الصحة: أجر الاستشارى بقانون التأمين الصحى الجديد 1400جنيه يوميا

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وزير الصحة: أجر الاستشارى بقانون التأمين الصحى الجديد 1400جنيه يوميا وزير الصحة: أجر الاستشارى بقانون التأمين الصحى الجديد 1400جنيه يوميا
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الانتهاء من الشبكة الإليكترونية لتغطية بالكامل ضمن التأمين الصحى منذ ٣ أشهر، موضحا أنه حول دخول القطاع الخاص بالقطاع، أن الدخول فى الخدمة للقطاع الخاص سيكون برسوم وبأسعار التأمين الصحى.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أنه "فى يوم ما مصر كلها هتدخل منظومة التأمين الصحى قريبا"، لافتا إلى أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء أن يكون أجر الاستشارى الذى سيعمل بالتأمين الصحى ١٤٠٠ جنيه فى اليوم الواحد لضمان تفرغه بالعمل.

وأوضح وزير الصحة أن الحوار المجتمعى للقانون وسيتم إجراؤه خلال الأسبوعين القادمين على كافة الجهات المختصة والمعنية.

وزير الصحة: أتمنى إقرار قانون التأمين الصحى بالجلسات الأولى لمجلس النواب

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مصر 365

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