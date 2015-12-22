وزير الصحة: الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل بعد أسبوعين

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، عن أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سيتضمن نظام المساهمات، بنسبة تغير بشكل دورى، على أن يكون لغير القادرين من الفقراء والذين دخلهم أقل من ٣٧٥ جنيها شهريا، والبالغين ٤٠٪ من الشعب المصرى.

ولفت الوزير فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون بعد أسبوعين، على أن يكون للقانون ٣ هيئات مستقلة، الأولى منها هيئة التمويل ولا تتبع لوزير الصحة، وتقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء ثم ترفع للبرلمان لمناقشته ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء، والهيئة الثانية هى هيئة تقديم الخدمات الصحية، التى ستتضمن المستشفيات بدرجاتها المختلفة، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة الطبية، التى تتضمن مراجعة المستشفيات ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمة الصحية.

وأوضح الوزير أنه سيكون مسئولا عن قسم خاص وهو تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن التأمين الصحى هو نظام شامل وأن أول مرة ظهر التأمين الصحى فى عهد الرئيس عبد الناصر، وسيظهر أيضا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون هديته للمصريين.

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