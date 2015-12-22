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أخبار السعودية اليوم.. السبسى يجرى مباحثات مع الملك سلمان بالرياض

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أخبار السعودية اليوم.. السبسى يجرى مباحثات مع الملك سلمان بالرياض أخبار السعودية اليوم.. السبسى يجرى مباحثات مع الملك سلمان بالرياض
اهتمت أخبار اليوم بوصول الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إلى الرياض الثلاثاء، فى زيارة للسعودية، هى الأولى له منذ تقلده الرئاسة العام الماضى.
>ومن المقرر أن يلتقى الرئيس التونسى- خلال الزيارة- مع خادم الحرمين الشريفين سلمان عبد العزيز آل سعود، وكبار المسئولين بالمملكة؛ لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة.

وركزت أخبار السعودية اليوم على قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة بسجن كاتب صحفى سعودى لمدة 4 سنوات ومنعه من الظهور فى وسائل الإعلام لمدة 15 سنة، لتهييج الرأى العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس.

وأوضحت أخبار السعودية اليوم إن ناظر القضية أصدر حكمه الابتدائى أمس الاثنين بعد مثول المدعى عليه وحضور المدعى العام، بعد ثبوت إدانة المواطن "كاتب صحفى" بتهييج الرأى العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال كتاباته عبر بريده الإلكترونى وموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها مما يؤدى إلى تشكيك الناس، مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا.

كما اهتمت اخبار السعودية اليوم بإعلان قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن قوات الدفاع الجوى السعودى، اعترضت مساء الاثنين، صاروخا بالستيا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

وأضافت فى بيان، أن القوات الجوية بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية.

وقالت قيادة التحالف: "إنه فى الوقت الذى تحرص فيه على التعاطى بإيجابية مع طلب اليمنية لتمديد العمل بالهدنة إلا أن استمرار المليشيات الحوثية فى أعمالها العبثية سيدفع قيادة التحالف لاتخاذ إجراءات قاسية لردع تلك الأعمال".

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مصر 365

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