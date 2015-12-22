استفتاء جارديان - صلاح يتفوق على توتي وشفاينشتايجر وتشك بأفضل 100 لاعب في 2015

اختير محمد صلاح لاعب روما ضمن أفضل 100 لاعب في عام 2015 بناء على التصويت الذي قامت به صحيفة "جارديان" الإنجليزية.

واحتل صلاح المركز الـ69 في قائمة الصحيفة الإنجليزية بناء على تصويت من صحفيين ومدربين ولاعبين سابقين قادمين من 49 دولة.

وضمت لجنة التحكيم لاعبين سابقين مثل خافيير زانيتي، جورجي هاجي، باولو دي كانيو، وزيكو.

وتم الإعلان عن اللاعبين الذين يحتلون المراكز من 41 إلى 100 فقط، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن من فاز بلقب أفضل لاعب في العام الجاري.

وشهدت القائمة تفوق صلاح في الترتيب على لاعبين مثل ماريو جوتزة، باستيان شفاينشتايجر، أردا توران، خوان ماتا، خافيير باستوري، سانتي كازورلا، توتي، ماتس هوميلز، ورياض محرز.

ووصفت الصحيفة في تقريرها صلاح بالموهبة التي يحتاجها تشيلسي في الوقت الحالي بدلا من البحث عن لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضحت بانه على الرغم من أن صلاح لم يكن متأقلما على أجواء الدوري الإنجليزي عند انتقاله في يناير من عام 2014 لتشيلسي، إلا أن قرار إعارته لفيورنتينا كان متهورا.

كما أشار التقرير إلى أن تألق صلاح مع فيورنتينا سابقا وروما حاليا وقدرته على اللعب في أكثر من مركز في المناطق الهجومية يوضح ماذا يفتقد تشيلسي برحيله.

كيف تم التصويت

تم إرسال قائمة لأعضاء لجنة التحكيم ضمت اسم 250 لاعبا من مختلف أنحاء العالم، ووجه إليهم سؤالا واحدا من الأفضل في عام 2015؟

وطُلب من أعضاء لجنة التحكيم ترتيب اللاعبين من المراكز 1 إلى 40.

كيف تم احتساب النتائج

اللاعب الذي يتم اختياره في المركز الأول يحصل على 40 نقطة، والثاني على 39 نقطة، وهكذا حتى نصل للمركز 40 الذي يحصل على نقطة واحدة فقط.

في النهاية يتم تجميع كل الأصوات وبناء على عدد النقاط الإجمالي يتم احتساب الفائز بلقب أفضل لاعب في عام 2015.

في حالة تساوي لاعبين في عدد النقاط يتم اللجوء لعدد التصويت الفردي لمعرفة المتفوق من بينهما.