إشرب كوب من عصير موز بالقرفة و شاهد ما هو الذي سيحدث لك

لفاكهة الموز فوائد كثيرة فهو بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، فإنه مليء بالكثير من الفيتامينات كالفيتامينات من نوع B (B6)، والفيتامين C، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية والبوتاسيوم والمغنزيوم والفسفور والحديد.

وفي الفيديو الذي سنعرضه لكم ستشاهدون وصفة لعصير الموز لذيذة ومليئة بالفيتامينات، وهذا لمكوناتها المتنوعة. كما أنها وصفة غير تلك الوصفة التقليدية التي تحتوي على الحليب والموز والسكر.

فمكونات الوصفة التي سنقدمها لكم تتمثل في موز وقرفة و لوز و خليب الصويا وعسل، حيث نحتاج إلى موزتين مجمدتين وأربعون غرام من اللوز المرحي، و 140 ملل من حليب الصويا والقليل من القرفة وعسل حسب الرغبة.

طريقة التحضير بسيطة جدا، حيث نضع جميع المكونات في خلاط كهربائي ونقوم بخلطها جيدا، وبعد أن تجهز نضعها في كأس فيه ثلج ونقوم بتزيينه بالقرفة.

وهذه الطريقة تساعد على إبعاد الأرق، فأسباب الأرق تكون عموما القلق من أمر ما أو نقص في بعض المعادن في الجسم، فالموز يمكن أن يعوض المعادن الناقصة والقرفة معروفة بتهدئة الأعصاب و المحافظة عليها .

شبكةعيونالإخبارية

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