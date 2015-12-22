أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

إشرب كوب من عصير موز بالقرفة و شاهد ما هو الذي سيحدث لك

  • الصحة
  • 282
Google+ Print
إشرب كوب من عصير موز بالقرفة و شاهد ما هو الذي سيحدث لك إشرب كوب من عصير موز بالقرفة و شاهد ما هو الذي سيحدث لك

لفاكهة الموز فوائد كثيرة فهو بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، فإنه مليء بالكثير من الفيتامينات كالفيتامينات من نوع B (B6)، والفيتامين C، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية والبوتاسيوم والمغنزيوم والفسفور والحديد.

وفي الفيديو الذي سنعرضه لكم ستشاهدون وصفة لعصير الموز لذيذة ومليئة بالفيتامينات، وهذا لمكوناتها المتنوعة. كما أنها وصفة غير تلك الوصفة التقليدية التي تحتوي على الحليب والموز والسكر.

فمكونات الوصفة التي سنقدمها لكم تتمثل في موز وقرفة و لوز و خليب الصويا وعسل، حيث نحتاج إلى موزتين مجمدتين وأربعون غرام من اللوز المرحي، و 140 ملل من حليب الصويا والقليل من القرفة وعسل حسب الرغبة.

طريقة التحضير بسيطة جدا، حيث نضع جميع المكونات في خلاط كهربائي ونقوم بخلطها جيدا، وبعد أن تجهز نضعها في كأس فيه ثلج ونقوم بتزيينه بالقرفة.

وهذه الطريقة تساعد على إبعاد الأرق، فأسباب الأرق تكون عموما القلق من أمر ما أو نقص في بعض المعادن في الجسم، فالموز يمكن أن يعوض المعادن الناقصة والقرفة معروفة بتهدئة الأعصاب و المحافظة عليها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

تعرف على صحتك العامة من لون بولك

تعرف على صحتك العامة من لون بولك