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أخبار المغرب اليوم.. الاعتداء على مقبرة سيدى محماد بمدينة المحمدية

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أخبار المغرب اليوم.. الاعتداء على مقبرة سيدى محماد بمدينة المحمدية أخبار المغرب اليوم.. الاعتداء على مقبرة سيدى محماد بمدينة المحمدية
ركزت أخبار المغرب اليوم على اعتداء عدد من المواطنين المغاربة على مقبرة سيدى محماد، فيما تناولت أخبار المغرب اليوم نظرة قطاع عريض من المغاربة إلى تنظيم "داعش" على أنه نتاج المنطقة العربية والإسلامية.
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>وتناولت أخبار المغرب اليوم ما حدث بالقرب من مقبرة سيدي محماد بن مليح، بمدينة المحمدية، صباح اليوم الثلاثاء، من مشاهد الاعتداء على حرمة المقبرة، عبر تدمير شواهد عدد من القبور.

واشارت اخبار المغرب اليوم الى ان الحادث استفز المواطنين، وأثار حالة استنفار في صفوف الأجهزة الأمنية بالمدينة، والتي حل بعض رجالها بالمقبرة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على القبور بتحطيم شواهد بعضها، كما زار المكان بعض أقرباء المدفونين به.

فيما تناولت اخبار المغرب اليوم نظرة قطاع عريض من المغاربة إلى تنظيم "داعش"، على أنه نتاج المنطقة العربية والإسلامية ومجتمعاتها وصراعاتها، أكثر من أن تكون نشأته نتيجة "صناعة خارجية"، كما يعزون نشوء تنظيم البغدادى إلى وجود التطرف والتشدد الدينى.

كانت هذه إحدى الدراسات الرئيسية التى انتهى إليها المؤشر الصادر حديثا عن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات بقطر، وهو المؤشر الذي شمل استجواب 18311 شخصا من 12 بلدا: والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ووفق المصدر ذاته، فإن حوالي 8 % من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع لديهم نظرة إيجابية تتراوح بين الإيجابية جدا 3 %، والإيجابية إلى حد ما 5 بالمائة، بينما 7 بالمائة ليست لديهم نظرة سلبية ولا إيجابية، في حين 83 % ينظرون إلى داعش نظرة سلبية.

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مصر 365

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