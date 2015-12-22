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أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يدعو بلديات الشرق للتوقيع على الاتفاق السياسى

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أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يدعو بلديات الشرق للتوقيع على الاتفاق السياسى أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يدعو بلديات الشرق للتوقيع على الاتفاق السياسى
ركزت أخبار ليبيا اليوم على دعوة المبعوث الأممى إلى ليبيا لبلديات المنطقة الشرقية للتوقيع على الاتفاق السياسى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم ما صرحت به مصادر دبلوماسية ليبية بأن هناك اتجاها دوليا لشن غارات جوية على مواقع داعش.
>وابرزت اخبار ليبيا اليوم على دعوة مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر، بلديات المنطقة الشرقية والأطراف التى لم توقّع الاتفاق السياسى إلى التوقيع والانضمام للاتفاق، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة للانضمام إلى الاتفاق.

وتناولت اخبار ليبيا اليوم ما صرح به كوبلر حول أهمية أن تصبح البلديات جزءًا من الاتفاق السياسى الليبى الذى تم توقيعه فى الصخيرات، معربًا عن سروره بتوقيع 24 من عمداء البلديات على الاتفاق، معتبرًا أن هذا مؤشر جيد.

ودعا المبعوث الأممى إلى ضرورة أن يكون هناك انخراط قوى للبلديات فى هذه العملية، لأن البلديات هى مكان وجود الناس والمكان الذى فيه حاجة ماسة للخدمات الأساسية، مشددًا على أن الناس فى حاجة إلى مياه نظيفة وكهرباء، وحكومة قوية قادرة على تقديم هذه الخدمات.

فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم تصريحات مصادر دبلوماسية ليبية بأن هناك اتجاها دوليا لشن غارات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية الناشطة فى ليبيا وخصوصا تنظيم داعش.

وكشفت المصادر عن أن الدول هى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وأضاف أن "قرار مجلس الأمن 2214 يطلب من جميع الدول محاربة الإرهاب فى ليبيا ، وهو تفويض واضح وكل ما تحتاجه الدول المختلفة هو إبلاغ الليبية مسبقا والتنسيق معها".

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مصر 365

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