أدوية الاكتئاب قد تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات

نتائج مثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن أدوية الاكتئاب لا يقتصر وظيفتها على علاج الاكتئاب فحسب، لكنها تقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتجلط الدم.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون الهولنديون بتحليل بيانات أكثر من 10000 من الرجال والنساء لمدة عشر سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التى تخفض الاكتئاب انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 29% مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولون تلك الأدوية.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب المعروفة باسم مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI)، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 35%.

وأظهرت البحوث السابقة أن مضادات الاكتئاب، خاصة “SSRI”، تحد من نشاط الصفائح الدموية داخل خلايا الدم والتى تلعب دورًا أساسيًا فى تقليل حدوث الجلطات وبالتالى تقلل خطر النوبة القلبية.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثانى والعشرين من شهر ديسمبر الجارى.