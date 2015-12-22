وفاة نجل الرئيس الموريتاني المرشح لخلافة البلاد عقب والده

توفي ظهر الثلاثاء، قرب مدينة “الطينطان” شرق موريتانيا، نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، نتيجة حادث سير، تسبب كذلك في وفاة ثلاثة أشخاص كانوا برفقة أحمد ولد عبد العزيز.ويتولى نجل الرئيس الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز، إدارة جمعية الرحمة الموريتانية، وكان يقوم برحلة إلى الولايات الشرقية الموريتانية، في إطار أنشطة جمعيته.

وينظر إلى أحمد ولد عبد العزيز، على أنه الشخصية القوية بالقصر الرئاسي، فيما تحدثت تقارير إعلامية قبل فترة عن أن والده كان ينوي الدفع به إلى الواجهة، بحكم أنه الأكثر ثقافة داخل أسرة الرئيس ولد عبد العزيز.

ولم تعلن الرئاسة الموريتانية حتى الآن خبر وفاة نجل الرئيس، فيما يتوقع أن يعلن ذلك عبر التلفزيون الحكومي خلال الساعات القادمة.