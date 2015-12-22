محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الكندي

ستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي هرجت سينغ ساجان وزير الدفاع الكندي الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بزيارة وزير الدفاع الكندي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

و جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا .

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوزير الكندي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة خاصة جهود المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية.

حضر اللقاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة أريف لالاني سفير كندا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الكنديين.