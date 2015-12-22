"الصحة" تحذر من صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية

حذر الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالإمارات من صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.

وقال الدكتور الأميري إن الدراسات العالمية أثبتت أن ما بين 50 و80 بالمائة من الجراثيم أصبحت حاليا لديها مقاومة عنيفة للمضادات الحيوية مما يؤدي إلى ارتكاس الجهاز المناعي وبالتالي إطالة مدة المرض وصعوبة علاجه وزيادة مخاطر المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة وأيضا ارتفاع نسبة النفقات الصحية على مستوى المريض وعلى مستوى الدولة.

جاء ذلك في سياق التعليق على إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى وفاة نحو 700 ألف شخص سنويا عالميا لذلك السبب لأن المضادات الحيوية لم تعد تؤثر على نوعيات معينة من البكتيريا وأن الاستخدام العشوائي لها يؤدي إلى حدوث الأوبئة ما لم يتم التدخل وإيجاد حلول جذرية مما دعاها هذا العام لتخصيص الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الماضي ليكون الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية.

وأكد الأميري حرص وزارة الصحة على أهمية ترشيد استعمال المضادات الحيوية وتجنب المخاطر المترتبة على سوء استعمالها وخاصة القدرة المتزايدة للجراثيم على مقاومتها بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها .. محذرا بشدة من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وعدم صرفها من الصيدلية إلا بوصفة طبية مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصفها وفقا لحالات المرضى وضرورة الالتزام بالجرعات المحددة ومواعيدها عند استهلاك الدواء وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى وقد تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي وعدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك تحت إشراف طبي.

وحسبما أفاد العلماء ستكون المضادات الحيوية أكبر التحديات الصحية في القرن الواحد والعشرين مما يوجب تغيير السلوك العالمي من قبل الأفراد والمجتمعات حيث تعد المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية أزمة صحية عالمية.

وسينظر في مستقبل قريب إلى هذ النوع من الأدوية على أنه سبب انهيار المنظومة الدوائية الحالية إذ يتوقع الأطباء أن يودي إهمال القواعد المعينة لدى تناوله إلى مضاعفات خطيرة.

ودعا الدكتور الأميري جميع الصيدليات إلى الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الصيدلة بالإمارات .. مؤكدا أنه سيحال من يخالف هذه الانظمة إلى لجان التحقيق فورا.